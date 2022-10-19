"Агент пропаганды": за что Канада наказала Губерниева

«Про канадские санкции. И в целом про внимание западных и восточных партнёров к своей персоне. Горжусь тем, что был и являюсь самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России! Про свою страну тут скромно промолчу. Всегда поддерживал и поддерживаю физкультуру и спорт, поддерживаю повсеместно. Люблю спортсменов, наших и иностранных. Всегда с удовольствием про них рассказываю. Хоть я и знаменитый политолог, но про политику практически не высказываюсь. В политических шоу и программах не появляюсь. Работаю ведущим и провожу мероприятия, ибо это тоже моя работа. Но поскольку работаю я блестяще, меня все знают и обо мне все говорят как о ведущем и комментаторе. Это трудолюбие, ребята, и даже не талант. Трудолюбие! Вот моё трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю. Ибо россиянин я. От Канады требую немедленного снятия с меня санкций и извинений. Я добрый и не злопамятный. В ответ сфотографируюсь с премьером Трюдо и дам ему автограф».