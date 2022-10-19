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53 минуты назад

РПЛ ведет консультации с регионами, в которых введен средний уровень реагирования

ТАССиещё 1

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит консультации с ведомствами и администрациями регионов, в которых введен средний уровень реагирования. Об этом в среду заявил президент РПЛ Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

РПЛ консультирует регионы, в которых введен средний уровень реагирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа. Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно", - сказал Алаев.

В чемпионате России выступают четыре клуба из регионов, в которых указом президента РФ Владимира Путина введен средний уровень реагирования - "Краснодар" и "Сочи" (Краснодарский край), "Факел" (Воронежская область) и "Ростов" (Ростовская область). В 14-м туре премьер-лиги один из матчей пройдет в Воронежской области - 22 октября "Факел" на своем поле сыграет с "Ростовом". "Краснодар" и "Сочи" 22 и 24 октября на выезде сыграют с "Пари НН" и "Зенитом" соответственно. В 15-м туре 30 октября состоятся игры "Сочи" - "Урал" и "Краснодар" - "Зенит".

Ранее президент России Владимир Путин ввел четыре уровня готовности на территории государства: максимальный уровень реагирования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях; средний уровень реагирования - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе; уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов; базовой готовности - в остальных субъектах Федерации.

Около спорта,Александр Алаев,Владимир Путин,Зенит,
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