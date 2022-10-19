Домработница украла коллекционную шайбу Овечкина из дома его свояченицы

Домработница украла из дома сестры жены Александра Овечкина его коллекционную шайбу. Об этом пишет mk.ru.

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Сумка "Gucci" и коллекционная шайба пропали из загородного дома скончавшейся актрисы Веры Глаголевой, в котором ныне проживает ее старшая дочь Анна Нахапетова. По данным источника, женщина устроилась на подработку к балерине несколько месяцев назад. В какой-то момент Нахапетова заметила пропажу вещей и обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре полиция установила, что дорогие предметы украла ее новая помощница по дому: россиянка выставила пропавшие вещи на продажу на одном из сайтов объявлений. Во время допроса домработница призналась в шести инцидентах воровства.