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1 час назад

Домработница украла коллекционную шайбу Овечкина из дома его свояченицы

Газета.Ru

Домработница украла из дома сестры жены Александра Овечкина его коллекционную шайбу. Об этом пишет mk.ru.

Домработница украла коллекционную шайбу Овечкина из дома его свояченицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумка "Gucci" и коллекционная шайба пропали из загородного дома скончавшейся актрисы Веры Глаголевой, в котором ныне проживает ее старшая дочь Анна Нахапетова. По данным источника, женщина устроилась на подработку к балерине несколько месяцев назад. В какой-то момент Нахапетова заметила пропажу вещей и обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре полиция установила, что дорогие предметы украла ее новая помощница по дому: россиянка выставила пропавшие вещи на продажу на одном из сайтов объявлений. Во время допроса домработница призналась в шести инцидентах воровства.

Ранее стало известно, что в Петербурге трое мужчин напали на супругов и ограбили их на 1,5 млн рублей.

Около спорта,Анна Нахапетова,Вера Глаголева,Александр Овечкин,
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