Получивший повестку саночник Антонов не попадает под мобилизацию

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 Владислав Антонов, получивший повестку, не попадает под условия частичной мобилизации. Об этом сообщил глава сборной России по санному спорту Артем Петраков, пишет РИА Новости.

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Ранее 31-летний спортсмен получил повестку и дважды явился в военкомат. Антонов предоставил необходимые документы от Федерации санного спорта России и ЦСКА, в результате чего ему предоставили временную отсрочку на период рассмотрения материалов.

«Владислав предоставил в военкомат необходимые документы, которые мы подготовили в федерации, а также справку из клуба ЦСКА. После сверки всех документов ему сказали, что он не попадает под условия частичной мобилизации», - сказал Петраков.

По его словам, сейчас спортсмен находится в Красноярске, где занимается по индивидуальной программе. С 7 ноября вместе с командой на сборе в Сочи Антонов продолжит подготовку к зимнему сезону.