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1 час назад

Получивший повестку саночник Антонов не попадает под мобилизацию

Елена Прошина

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 Владислав Антонов, получивший повестку, не попадает под условия частичной мобилизации. Об этом сообщил глава сборной России по санному спорту Артем Петраков, пишет РИА Новости.

Получивший повестку саночник Антонов не попадает под мобилизацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее 31-летний спортсмен получил повестку и дважды явился в военкомат. Антонов предоставил необходимые документы от Федерации санного спорта России и ЦСКА, в результате чего ему предоставили временную отсрочку на период рассмотрения материалов.

«Владислав предоставил в военкомат необходимые документы, которые мы подготовили в федерации, а также справку из клуба ЦСКА. После сверки всех документов ему сказали, что он не попадает под условия частичной мобилизации», - сказал Петраков.

По его словам, сейчас спортсмен находится в Красноярске, где занимается по индивидуальной программе. С 7 ноября вместе с командой на сборе в Сочи Антонов продолжит подготовку к зимнему сезону.

Напомним, Минобороны и Минспорт в ближайшее время намерены выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для всех футболистов. Ранее повестки получили несколько футболистов Российской премьер-лиги и 15 игроков Первой лиги. Среди них - вратарь московского «Торпедо» Александр Довбня.

Около спорта,Артем Петраков,Александр Довбня,Владислав Антонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,ЦСКА,
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