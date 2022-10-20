Покинувшая Россию пятикратная чемпионка ОИ ответила на вопрос о гражданстве

«Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — сказала Немогаева. Она отметила, что в то же время Давыдова не намерена сохранить членство в президиуме федерации. Экс-синхронистка уже написала заявление с просьбой исключить ее из состава.