Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
24 минуты назад

Покинувшая Россию пятикратная чемпионка ОИ ответила на вопрос о гражданстве

Lenta.ruиещё 1

Покинувшая Россию пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова ответила на вопрос о гражданстве. Ее слова ТАСС передала ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Валентина Немогаева.

Покинувшая Россию пятикратная чемпионка ОИ ответила на вопрос о гражданстве
Фото: ОКРОКР

«Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — сказала Немогаева. Она отметила, что в то же время Давыдова не намерена сохранить членство в президиуме федерации. Экс-синхронистка уже написала заявление с просьбой исключить ее из состава.

Об отъезде Давыдовой стало известно 27 сентября.

«Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать», — заявила главный тренер сборсборной России ТатьТатьяна Покровская.

Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также в ее активе 13 побед на чемпионатах мира.

В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум ФСПР. В 2014 году в Москве был открыт Олимпийский центр синхронного плавания имени Давыдовой. Кроме того, она является генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

Около спорта,Анастасия Давыдова,Татьяна Покровская,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители