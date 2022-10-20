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1 час назад

Путин наградил главу федерации фигурного катания орденом "За заслуги перед Отечеством"

ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова и председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Путин наградил главу федерации фигурного катания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горшков и Ротенберг удостоены награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские фигуристы завоевали шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. В индивидуальном турнире фигуристок победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов - бронзовые, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду. Кроме того, российские фигуристы выиграли золото в командном первенстве. Сборная России по хоккею на Играх в Пекине завоевала серебряные награды соревнований, уступив в финале команде Финляндии.

Горшкову 76 лет, он занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Горшков является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. С 2001 года он является членом исполкома Олимпийского комитета России.

Ротенбергу 70 лет, его избрали председателем правления ФХР в 2015 году. Он является первым вице-президентом Федерации дзюдо России. В 2013 году его избрали в исполком Международной федерации дзюдо (IJF), также он возглавлял Международный фонд дзюдо. Фонд был создан в 2006 году по инициативе Федерации дзюдо России и Европейского союза дзюдо (EJU). В марте 2022 года IJF отстранила Ротенберга от всех занимаемых должностей из-за ситуации на Украине.

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