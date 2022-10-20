Путин наградил главу федерации фигурного катания

Горшкову 76 лет, он занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Горшков является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. С 2001 года он является членом исполкома Олимпийского комитета России.

Ротенбергу 70 лет, его избрали председателем правления ФХР в 2015 году. Он является первым вице-президентом Федерации дзюдо России. В 2013 году его избрали в исполком Международной федерации дзюдо (IJF), также он возглавлял Международный фонд дзюдо. Фонд был создан в 2006 году по инициативе Федерации дзюдо России и Европейского союза дзюдо (EJU). В марте 2022 года IJF отстранила Ротенберга от всех занимаемых должностей из-за ситуации на Украине.