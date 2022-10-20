Чемпион мира по боксу Фьюри пошутил про отставку Трасс

«Она ушла в отставку? Правда? Что ж, всё это было так же непродолжительно, как новость о завершении карьеры Тайсоном Фьюри », — приводит слова Фьюри в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон .

Напомним, после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск, Фьюри объявил о завершении карьеры. 9 августа он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А немного позже, в день своего 34-летия 12 августа, рассказал, что всё-таки завершает карьеру. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком и завершать карьеру он не станет.