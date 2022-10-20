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24 минуты назад

Фьюри иронично отреагировал на отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании

Чемпионат.comиещё 1

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) прокомментировал новость об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

Чемпион мира по боксу Фьюри пошутил про отставку Трасс
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Трасс объявила об отставке на 45-й день своего премьерства. Это случилось сегодня, 20 октября.

«Она ушла в отставку? Правда? Что ж, всё это было так же непродолжительно, как новость о завершении карьеры Тайсоном Фьюри», — приводит слова Фьюри в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон.

Ранее стало известно, что Фьюри проведёт бой с соотечественником Дереком Чисорой 3 декабря. Поединок состоится в Лондоне.

Напомним, после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск, Фьюри объявил о завершении карьеры. 9 августа он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А немного позже, в день своего 34-летия 12 августа, рассказал, что всё-таки завершает карьеру. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком и завершать карьеру он не станет.

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