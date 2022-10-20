Путин наградил Горшкова и Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова и председателя правления Федерации хоккея Аркадия Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации.

«За вклад в развитие физической культуры и популяризации отечественного спорта наградить орденом "За заслуги перед отечеством" третьей степени Горшкова Александра Георгиевича и Ротенберга Аркадия Романовича», — говорится в тексте документа.

Горшкову в этом году исполнилось 76 лет. Пост главы ФФККР он занимает с 2010 года. Ротенберг находится в должности председателя правления ФХР с 2015 года. Ему 70 лет.