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30 минут назад

Путин наградил Горшкова и Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова и председателя правления Федерации хоккея Аркадия Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации.

Путин наградил Горшкова и Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За вклад в развитие физической культуры и популяризации отечественного спорта наградить орденом "За заслуги перед отечеством" третьей степени Горшкова Александра Георгиевича и Ротенберга Аркадия Романовича», — говорится в тексте документа.

Горшкову в этом году исполнилось 76 лет. Пост главы ФФККР он занимает с 2010 года. Ротенберг находится в должности председателя правления ФХР с 2015 года. Ему 70 лет.

Около спорта,Александр Горшков,Аркадий Ротенберг,Владимир Путин,
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