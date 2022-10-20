Названа возможная причина гибели экс-футболиста ЛФК «Локомотив»

Смерть Максима Артемова, 26-летнего экс-футболиста любительского футбольного клуба «Локомотив», стала неожиданностью для его родных и близких. Они рассказали, что молодой человек пытался устроиться на работу в МВД, мечтал отправиться добровольцем на спецоперацию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Мать погибшего футболиста сообщила, что история с долгами у ее сына завершилась еще три года назад. Максим увлекался азартными играми, делал ставки, но в конечном итоге прекратил бездумно тратить деньги, рассчитался со всеми кредиторами.

По ее словам, сын зашел к ней в гости в воскресенье, 16 октября, признался, что собирается пойти добровольцем на спецоперацию. Он пояснил, что ему не пришла повестка потому, что у него в военном билете категория В.

Женщина добавила, что Максим в начале октября пытался устроиться на работу в МВД, но ему отказали по состоянию здоровья. Возможно, что поход в военкомат также завершился неудачей по этой же причине, предположила она.

В один из дней после разговора бывший футболист зашел в подъезд дома, в котором проживает его мать, взял ключи у консьержки. Через некоторое время она «услышала грохот и выглянула в окно. Увидев тело, сразу позвонила в полицию».

По предварительным данным, молодой человек выпал из пожарного окна.