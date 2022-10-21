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30 минут назад

Олимпийский чемпион по дзюдо Галстян сообщил, что его тренер получил ранение в ходе СВО

Газета.Ru

Российский дзюдоист Арсен Галстян подтвердил, что его тренер Игорь Романов был ранен в ходе специальной военной операции и находится в госпитале.

Тренер олимпийского чемпиона по дзюдо Галстяна получил ранение в ходе СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками. Сейчас находится в госпитале. Давайте, чтобы не было всяких домыслов от меня, на этом ограничимся. Как мы переговорим подробно и все будет известно, я готов буду говорить подробнее», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

33-летний Галстян является чемпионом Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира — 2010, а также чемпион Европы — 2009.

Около спорта,Арсен Галстян,Игорь Романов,
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