Тренер олимпийского чемпиона по дзюдо Галстяна получил ранение в ходе СВО

Российский дзюдоист Арсен Галстян подтвердил, что его тренер Игорь Романов был ранен в ходе специальной военной операции и находится в госпитале.
«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками. Сейчас находится в госпитале. Давайте, чтобы не было всяких домыслов от меня, на этом ограничимся. Как мы переговорим подробно и все будет известно, я готов буду говорить подробнее», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».
33-летний Галстян является чемпионом Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира — 2010, а также чемпион Европы — 2009.