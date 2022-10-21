Тренер олимпийского чемпиона по дзюдо Галстяна получил ранение в ходе СВО

«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками. Сейчас находится в госпитале. Давайте, чтобы не было всяких домыслов от меня, на этом ограничимся. Как мы переговорим подробно и все будет известно, я готов буду говорить подробнее», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».