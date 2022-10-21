В Иране высказались о наказании для скалолазки, которая выступила без хиджаба

Иранскую спортсменку Эльназ Рекаби не накажут и не отстранят от соревнований за выступление без хиджаба. Об этом заявил Ассошиэйтед Пресс глава Национального олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

Речь идет о выступлении на чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле. Вафа указал на отсутствие причин принимать дисциплинарные меры в отношении Рекаби. Он подчеркнул, что отсутствие хиджаба не было преднамеренным.

Кроме того, Вафа выразил удивление в связи с тем, что эту новость так активно обсуждают.

«На наш взгляд, это не было большой проблемой», - подчеркнул глава комитета.

Вафа считает, что спортсменке нельзя сворачивать с этого пути. Ей, вероятно, предстоит прохождение квалификации на Олимпийские игры в Париже, указал Вафа. Он также отметил, что Национальный олимпийский комитет Ирана занимает исключительно ее сторону.