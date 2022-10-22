Аршавин описал свои действия в случае получения повестки

Бывший нападающий петербургского ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал, что если получит повестку, то безусловно пойдет в военкомат. Об этом пишет портал Sport24.
Отмечается, что Аршавин - заслуженный мастер спорта России, при тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков российской сборной.
«Как бы я поступил? Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», - подчеркнул футболист.
По данным портала, ранее повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие атлеты.