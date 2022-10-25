Испанца осудили на 3 года за подготовку теракта на матче «Барселона» — «Реал»

В Испании мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за планирование теракта стадионе «Камп Ноу» во время матча «Барселона» — «Реал».

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По информации AS, Мохаммед Ясин Амрани планировал атаковать стадион беспилотником, начиненным взрывчаткой. Прокуратура запрашивала для подсудимого 9 лет тюрьмы из за возможного сотрудничества с террористической организацией, но верховный суд Испании не нашел доказательств связи Амрани с террористами и сократил срок.

В результате расследования стало известно, что мужчина готовил теракт с 2020 года. В суде он признал вину в подготовке преступления.