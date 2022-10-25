Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Мужчина в Испании осужден на 3 года за подготовку теракта на матче «Барселона» — «Реал»

Матч ТВ

В Испании мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за планирование теракта стадионе «Камп Ноу» во время матча «Барселона» — «Реал».

Испанца осудили на 3 года за подготовку теракта на матче «Барселона» — «Реал»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации AS, Мохаммед Ясин Амрани планировал атаковать стадион беспилотником, начиненным взрывчаткой. Прокуратура запрашивала для подсудимого 9 лет тюрьмы из за возможного сотрудничества с террористической организацией, но верховный суд Испании не нашел доказательств связи Амрани с террористами и сократил срок.

В результате расследования стало известно, что мужчина готовил теракт с 2020 года. В суде он признал вину в подготовке преступления.

Последний матч между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» состоялся 24 октября 2021 года. Тогда победу одержали гости со счетом 2:1.

Около спорта,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители