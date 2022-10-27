Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из "Ледникового периода"

TikTok-блогер Даня Милохин может выплатить штраф после того, как внезапно покинул шоу «Ледниковый период». Об этом рассказала Антонина Саврасова-Абрамова в беседе с News.ru.

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Саврасова-Абрамова, которая ранее работала в «Ледниковом периоде», уточнила, что сумма штрафа «начиналась от цифры с шестью нулями, это если считать в рублях».

Информацию о санкциях в случае нарушения договора об участии в программе подтвердил и звездный адвокат Сергей Жорин.

«Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки», — объяснил он.