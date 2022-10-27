Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из "Ледникового периода"

Газета.Ru

TikTok-блогер Даня Милохин может выплатить штраф после того, как внезапно покинул шоу «Ледниковый период». Об этом рассказала Антонина Саврасова-Абрамова в беседе с News.ru.

Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из "Ледникового периода"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Саврасова-Абрамова, которая ранее работала в «Ледниковом периоде», уточнила, что сумма штрафа «начиналась от цифры с шестью нулями, это если считать в рублях».

Информацию о санкциях в случае нарушения договора об участии в программе подтвердил и звездный адвокат Сергей Жорин.

«Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки», — объяснил он.

25 октября Даня Милохин объявил о своем уходе из шоу «Ледниковый период», где он второй сезон подряд выступал с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Свое решение он объяснил усталостью.

Около спорта,Евгения Медведева,Сергей Жорин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители