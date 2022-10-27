Разница между ставками и пари

Ставка и пари — термины, которые используют как взаимозаменяемые. Хотя ставки и пари имеют общие характеристики, у них есть несколько различий.

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В общих терминах беттинга ставки и пари означают заключение пари на исход события. Однако беттинг относится к ставкам, сделанным с помощью наличных денег, фишек или криптовалюты, а стейкинг — к заключению пари с помощью денег, имущества и других видов активов, например, облигаций, акций.

Ставки

Ставка в беттинге — сумма, которую игрок готов поставить на исход события, важный компонент беттинга, поскольку позволяет игроку управлять уровнем риска.

Ставка в 500 рублей или 1 000 рублей означает, что игрок ставит на кон 500 или 1 000 рублей за 1 ставку.

Если игрок готов потратить на ставку 1 000 рублей, он должен выбрать сумму, соответствующего уровня риска и вознаграждения.

Если игрок ограничивает банк на ставку в размере 6%, не будет ставить более 60 рублей на рынок. При проигрыше у пользователя остается 94% банкролла для размещения.

Высокая сумма ставок может привести к быстрым потерям.

Клиент букмекера, поставивший на кон 25% банкролла, может потерять все средства за 4 шага.

1. Ставки в спортивных играх

Игроки букмекерских компаний делают ставки на спортивные события в баскетболе, теннисе, футболе, хоккее, киберспорте и других дисциплинах.

Выплата зависит от коэффициента, установленного букмекером. Ставка в 1 000 рублей может принести от 10 до 1 000 рублей выигрыша в зависимости от типа ставки, вида спорта, рынка и коэффициента.

2. Ставки в играх казино

Ставка в покере означает сумму денег, которую игрок готов поставить в каждом раунде на покерном столе.

Игра в покер с высокими ставками обычно не имеет верхнего предела суммы, и прибыль или убыток достигают сумм с несколькими нулями.

Ставка в 100 рублей в покере — ставка в 100 рублей в начале раунда, пока никто за столом не повысил ставку.

Ставки популярны в блэкджеке, и ставка за каждым столом означает минимальную и максимальную сумму, которую игрок может поставить на игру/стол/казино.

Стол для игры в блэкджек на 10 000 рублей требует от игрока делать ставку в размере 10 000 рублей каждый раунд. Игрок выигрывает такую же сумму, если ставка сыграет. Игрок может выиграть 15 000 рублей, если выпадет блэкджек, или больше, если решит удвоить или разделить и удвоить.

3. Ставки в криптовалюте

Ставки — популярная функция криптовалют, позволяющая держателям получать проценты на средства в цифровых кошельках.

Термин «ставка» и «крипто-ставка» — понятия с разными значениями и использованием.

Пари

Пари охватывают более широкий диапазон по сравнению со ставками. Если ставка может быть более узкой и расширенной в толковании, беттинг – всеобъемлющее понятие.

Пари — ставка с целью получения прибыли на событие, имеющее 2 или более возможных исходов.

Эксперты компании Baltbet предлагают зарегистрированным пользователям прогнозы на предстоящие матчи, публикуют анонсы турниров, рассказывают о рабочих стратегиях ставок на спорт.

В букмекерской компании клиенты могут поставить на несколько игр и событий: Чемпионат мира по футболу ФИФА, Лига регби, MLS, NBA, IPL, Олимпийские игры, Лига чемпионов и другие. У игрока есть доступ к играм и событиям киберспорта.