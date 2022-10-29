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1 час назад

Губерниев оскорбил Гогниева

Евро-футбол.Ру

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о поведении Спартака Гогниева. В перерыве субботнего матча Премьер-лиги тренер «Химок» позволил себе выругаться в адрес комментатора Сергея Дурасова – Гогниеву не понравились вопросы во время флеш-интервью.

Губерниев оскорбил Гогниева
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я раньше думал, что тренер «Химок» Спартак Гогниев невоспитанный хам, а он оказывается просто быдло-идиот», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Гогниев не должен работать тренером! Ему надо вообще запретить с людьми работать!» - добавил Губерниев.

Он добавил, что Гогниеву в лучшем случае нужно идти работать грузчиком на ликёро-водочный завод.

Напомним, что Спартак Гогниев работает с «Химками» с начала сентября.

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