Дворкович рассказал о состоянии Карпова

«По моей информации, состояние Карпова стабильное», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха .

Ранее стало известно, что Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. 29 октября, в субботу, шахматиста нашли без сознания у здания Государственной Думы. Врачи диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.