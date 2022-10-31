Карпов подключен к аппарату ИВЛ

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщают «Известия».

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По имеющейся информации, врачи диагностировали у гроссмейстера отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, а также травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Отмечается, что его состояние дополнительно осложняется хроническими заболеваниями.