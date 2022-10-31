Карпов подключен к аппарату ИВЛ

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщают «Известия».
По имеющейся информации, врачи диагностировали у гроссмейстера отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, а также травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Отмечается, что его состояние дополнительно осложняется хроническими заболеваниями.
Ранее стало известно, что Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Характер полученных шахматистом травм остаётся неизвестен. PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис заявил, что Карпов попал в больницу в связи с бытовой травмой. Однако глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев утверждает, что на Карпова напали.