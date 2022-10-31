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17 минут назад

СМИ: гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

Елена Прошина

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщают «Известия».

Карпов подключен к аппарату ИВЛ
Фото: ТАССТАСС

По имеющейся информации, врачи диагностировали у гроссмейстера отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, а также травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Отмечается, что его состояние дополнительно осложняется хроническими заболеваниями.

Помощница депутата ГД отреагировала на новость о его госпитализации

Ранее стало известно, что Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Характер полученных шахматистом травм остаётся неизвестен. PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис заявил, что Карпов попал в больницу в связи с бытовой травмой. Однако глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев утверждает, что на Карпова напали.

Около спорта,Кирилл Зангалис,Андрей Ковалев,Анатолий Карпов,Единая Россия,Госдума,
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