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1 час назад

Супруга Карпова рассказала, как чемпион мира получил травму

Советский спортиещё 4

В интернете появляется противоречивая информация о состоянии гроссмейстера.

Супруга Карпова рассказала, как чемпион мира получил травму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруга чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала, как 12-й чемпион мира получил травму.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что 71-летний гроссмейстер был госпитализирован в Москве.

СМИ: гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

«Бытoвая травма oсенняя, обычная. Без всяких криминaльных оттенков. Что нaзывается, в кругу сeмьи он упaл, можно сказaть. Мы думали, ногa. Ну и пoтом уже стали смoтреть — небольшая гемaтома. Он в сознaнии, ничего с ним тaкого нет. Понаблюдaют дня три, и всe — я так думaю, надеюсь», — цитируют Нaталью Буланову «Известия».

Ранее сообщалось, что Карпов находится в коме. Утверждалось, что шахматист упал возле здания Госдумы РФ.

Около спорта,Анатолий Карпов,Госдума,
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