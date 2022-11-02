Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
22 минуты назад

Евгений Плющенко объяснил, куда пропал Гном Гномыч

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Евгений Плющенко ответил, почему его сын, известный всем как Гном Гномыч, стал реже появляться в соцсетях и СМИ. По его словам, пиаром в их семье занимается мама – Яна Рудковская.

Плющенко объяснил, куда пропал Гном Гномыч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гном Гномыч остается узнаваемым и популярным ребенком. У него полтора миллиона подписчиков в социальных сетях!» – ответил Плющенко.

Фигурист отметил, что в пиар не лезет. Он занимается мужским воспитанием сына и тренирует его.

Ребенок занимается не только фигурным катанием, рассказал Плющенко, но и плаванием и боксом. Кроме того, он учится в школе и учит иностранные языки, передает РИА «Новости».

«Две тренировки в день – это моя зона ответственности, а имидж на маме. То, что нашего ребенка стали меньше обсуждать, ему только на пользу», – считает фигурист.

Около спорта,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители