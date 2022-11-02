Плющенко объяснил, куда пропал Гном Гномыч

Евгений Плющенко ответил, почему его сын, известный всем как Гном Гномыч, стал реже появляться в соцсетях и СМИ. По его словам, пиаром в их семье занимается мама – Яна Рудковская.

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«Гном Гномыч остается узнаваемым и популярным ребенком. У него полтора миллиона подписчиков в социальных сетях!» – ответил Плющенко.

Фигурист отметил, что в пиар не лезет. Он занимается мужским воспитанием сына и тренирует его.

Ребенок занимается не только фигурным катанием, рассказал Плющенко, но и плаванием и боксом. Кроме того, он учится в школе и учит иностранные языки, передает РИА «Новости».