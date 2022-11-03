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25 минут назад

Сербский футболист Чаушич заявил о любви к Путину

Илья Родин

Сербский футболист Горан Чаушич, бывший полузащитник тульского «Арсенала», в интервью порталу Metaratings.ru рассказал о своем положительном отношении к президенту России Владимиру Путину.

Сербский футболист заявил о любви к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям тех россиян, которые публично заявят о своем неприятии действий российской власти.

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Чаушич подчеркнул, что если бы ему сделали такое предложение, он никогда бы не согласился. По его мнению, следует при любых обстоятельствах и в любой ситуации быть на стороне своего государства.

Кроме того, спортсмен назвал причину, по которой сербы поддерживают Путина.

«Я люблю Путина, он старается делать всё для своей страны и своего народа», - пояснил Чаушич.

Вместе с тем, добавил футболист, он недолюбливает президента Сербии Александра Вучича. Он объяснил это тем, что глава государства якобы «делает очень много неправильных вещей».

Около спорта,Горан Чаушич,Александр Вучич,Томас Бах,Владимир Путин,
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