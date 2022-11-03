Сербский футболист заявил о любви к Путину

Сербский футболист Горан Чаушич, бывший полузащитник тульского «Арсенала», в интервью порталу Metaratings.ru рассказал о своем положительном отношении к президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям тех россиян, которые публично заявят о своем неприятии действий российской власти.
Чаушич подчеркнул, что если бы ему сделали такое предложение, он никогда бы не согласился. По его мнению, следует при любых обстоятельствах и в любой ситуации быть на стороне своего государства.
Кроме того, спортсмен назвал причину, по которой сербы поддерживают Путина.
«Я люблю Путина, он старается делать всё для своей страны и своего народа», - пояснил Чаушич.
Вместе с тем, добавил футболист, он недолюбливает президента Сербии Александра Вучича. Он объяснил это тем, что глава государства якобы «делает очень много неправильных вещей».