Сербский футболист заявил о любви к Путину

Сербский футболист Горан Чаушич, бывший полузащитник тульского «Арсенала», в интервью порталу Metaratings.ru рассказал о своем положительном отношении к президенту России Владимиру Путину.

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Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям тех россиян, которые публично заявят о своем неприятии действий российской власти.

Чаушич подчеркнул, что если бы ему сделали такое предложение, он никогда бы не согласился. По его мнению, следует при любых обстоятельствах и в любой ситуации быть на стороне своего государства.

Кроме того, спортсмен назвал причину, по которой сербы поддерживают Путина.

«Я люблю Путина, он старается делать всё для своей страны и своего народа», - пояснил Чаушич.