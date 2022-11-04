Медведевой нет в списке участников очередного выпуска "Ледникового периода"

Российская фигуристка Евгения Медведева отсутствует в списке участников на съемках шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

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4 ноября проходят съемки седьмого выпуска проекта. Также сообщается, что съемки пропускает пара Дмитрий Соловьев и Наталья Подольская из-за занятости партнера. Дуэт отснимет недостающие выпуски на следующий день.

Напомним, Медведева осталась без партнера в телешоу после решения блогера Дани Милохина досрочно покинуть проект. Милохин объяснил свое решение усталостью. После этого Медведева пропустила съемки шоу 26 и 27 октября.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако впоследствии блогер эти слухи развеял.