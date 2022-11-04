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18 минут назад

Медведевой нет в списке участников очередного выпуска "Ледникового периода"

Газета.Ru

Российская фигуристка Евгения Медведева отсутствует в списке участников на съемках шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

Медведевой нет в списке участников очередного выпуска "Ледникового периода"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

4 ноября проходят съемки седьмого выпуска проекта. Также сообщается, что съемки пропускает пара Дмитрий Соловьев и Наталья Подольская из-за занятости партнера. Дуэт отснимет недостающие выпуски на следующий день.

Напомним, Медведева осталась без партнера в телешоу после решения блогера Дани Милохина досрочно покинуть проект. Милохин объяснил свое решение усталостью. После этого Медведева пропустила съемки шоу 26 и 27 октября.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако впоследствии блогер эти слухи развеял.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Около спорта,Евгения Медведева,Дмитрий Соловьев,Наталья Подольская,
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