Вяльбе поставила под сомнение адекватность руководителей Украины

"Я вообще не очень смотрю на всякие заявления руководителей Украины. По-моему, там вообще нет адекватных людей. Они все либо на игле, либо на стакане, как это правильнее сказать. Когда слышишь их заявления, становится как-то не по себе. Люди реально не совсем адекватные. С другой стороны, все мы живем в свободных странах, имеем право высказывать все что угодно. Единственное, что им не надо забывать, что они – руководители страны и должны нести ответственность за свои слова. Еще и Иран бедный приписали, который и так живет сорок с лишним лет под санкциями. И как-то живут же, все идет своим чередом", - сказала Вяльбе в интервью РИА Новости.