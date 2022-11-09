Вяльбе поставила под сомнение адекватность руководителей Украины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о призывах украинских политиков и чиновников отстранить российских спортсменов от всех соревнований, а также применить санкции к Ирану.
"Я вообще не очень смотрю на всякие заявления руководителей Украины. По-моему, там вообще нет адекватных людей. Они все либо на игле, либо на стакане, как это правильнее сказать. Когда слышишь их заявления, становится как-то не по себе. Люди реально не совсем адекватные. С другой стороны, все мы живем в свободных странах, имеем право высказывать все что угодно. Единственное, что им не надо забывать, что они – руководители страны и должны нести ответственность за свои слова. Еще и Иран бедный приписали, который и так живет сорок с лишним лет под санкциями. И как-то живут же, все идет своим чередом", - сказала Вяльбе в интервью РИА Новости.
Исполком футбольной федерации Украины ранее принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Иран от участия в чемпионате мира 2022 года. Украинская сторона считает, что Иран поставляет оружие в Россию, а также нарушает статьи 3 и 4 устава ФИФА, которые обязывают ФИФА уважать права человека и бороться с дискриминацией. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом. Ранее почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело российской фигуристки Камилы Валиевой.