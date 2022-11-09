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7 минут назад

Тарасова пожелала Ротенбергу достичь уровня ее отца и Виктора Тихонова

Газета.Ru

Татьяна Тарасова, дочь легендарного тренера Анатолия Тарасова, высказалась о словах президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сравнившего наставника петербургского СКА Романа Ротенберга с ее отцом и Виктором Тихоновым.

Тарасова отреагировала на слова Третьяка, сравнившего Ротенберга с ее отцом
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Дай бог, чтобы Роман Борисович был похож на этих тренеров, но сможет ли он в итоге достичь их уровня, я не знаю", - цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов ранее назвал Третьяка сумасшедшим за подобные сравнения.

"Это какое-то запредельное сравнение. Один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год?" — заявил Фетисов.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал ход расследования допингового дела Камилы Валиевой. Решение по делу Валиевой должны были объявить в октябре, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не разглашать публично никакую информацию о ходе дела, дате заседания и решению.

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