Тарасова отреагировала на слова Третьяка, сравнившего Ротенберга с ее отцом

Татьяна Тарасова, дочь легендарного тренера Анатолия Тарасова, высказалась о словах президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сравнившего наставника петербургского СКА Романа Ротенберга с ее отцом и Виктором Тихоновым.
"Дай бог, чтобы Роман Борисович был похож на этих тренеров, но сможет ли он в итоге достичь их уровня, я не знаю", - цитирует Тарасову Metaratings.ru.
Обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов ранее назвал Третьяка сумасшедшим за подобные сравнения.
"Это какое-то запредельное сравнение. Один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год?" — заявил Фетисов.
Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал ход расследования допингового дела Камилы Валиевой. Решение по делу Валиевой должны были объявить в октябре, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не разглашать публично никакую информацию о ходе дела, дате заседания и решению.