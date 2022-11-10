Минюст потребовал от РФС объяснений за выступление «Би-2» на Суперкубке

Минюст запросил у Российского футбольного союза (РФС) информацию об организаторах выступления группы «Би-2» на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщает РБК, ведомство также потребовало объяснить участие коллектива в мероприятии.

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В письме от 25 октября за подписью директора департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольги Киселевой говорится, что данные запрашивают в связи с тем, что группа ранее отменила свой концерт в Омске из-за наличия на сцене баннера в поддержку спецоперации а Украине.

Напомним, что матч за Суперкубок состоялся 9 июля на «Газпром Арене» и завершился победой «Зенита» со счетом 4:0. Перед началом игры перед фанатами выступили «Би-2» — фронтмен коллектива Лева заявлял, что мероприятие не принесло ничего, кроме потраченных нервов, а гонораров музыканты якобы не получили.