Звезда американского футбола потерял $650 млн из-за краха криптобиржи

Звезда американского футбола Том Брэди и его бывшая жена, знаменитая супермодель Жизель Бюндхен потеряли $650 млн из-за краха криптобиржи FTX, пишет издание Dailycoin.

Экс-супруги лишатся 100% своих вложений, которые они сделали в июне 2021 года, рассчитывая на долгосрочное партнерство.

По информации издания, Брэди является не единственным звездным спортсменом, пострадавшим от банкротства биржи. В нее вложился также баскетболист, звезда НБА Стефен Карри. Кроме того, FTX в 2019 году заплатила $135 млн клубу НБА "Майми Хит" за переименование домашней арены команды. Сделка была рассчитана на 19 лет.

Жизель Бюндхен и Том Брэди начали встречаться в 2006 году, а поженились в 2009-м. Пара состояла в браке 13 лет, официально подав на развод в конце октября. Адвокаты обеих сторон в течение всего месяца договаривались об условиях развода и достигли соглашения по вопросу раздела имущества и опеки над детьми пары, Бенджамином и Вивьен.