В США на аукционе продали бейсбольную перчатку Бейба Рута

Перчатка бейсболиста Бейба Рута была продана на аукционе за $1,53 млн в городе Луисвилл (штат Кентуки). Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на аукционный дом Louisville Slugger Museum & Factory.

Первоначально продажей занималась аукционная компания Hunt. Ее сотрудники полагали, что винтажная модель перчатки не имела особой ценности, однако позже была найдена фотография и аудиозапись 1964 года, подтверждающие ее подлинность. Так удалось установить, что перчатка Рута была изготовлена компанией Spalding примерно в 1927-1933 годах.

"Эта перчатка, действительно, [один] из самых ценных исторических экспонатов своего рода, которые когда-либо выставлялись на публичные торги", - сказал президент Hunt Auctions Дэвид Хант.

Ранее карточка легенды "Нью-Йорк Янкиз" Микки Мэнтла была продана за $12,6 млн, что сделало ее самым дорогим спортивным лотом, когда-либо выставленным на аукционе.