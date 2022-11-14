В США на аукционе продали бейсбольную перчатку Бейба Рута

Перчатка бейсболиста Бейба Рута была продана на аукционе за $1,53 млн в городе Луисвилл (штат Кентуки). Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на аукционный дом Louisville Slugger Museum & Factory.
Первоначально продажей занималась аукционная компания Hunt. Ее сотрудники полагали, что винтажная модель перчатки не имела особой ценности, однако позже была найдена фотография и аудиозапись 1964 года, подтверждающие ее подлинность. Так удалось установить, что перчатка Рута была изготовлена компанией Spalding примерно в 1927-1933 годах.
"Эта перчатка, действительно, [один] из самых ценных исторических экспонатов своего рода, которые когда-либо выставлялись на публичные торги", - сказал президент Hunt Auctions Дэвид Хант.
Ранее карточка легенды "Нью-Йорк Янкиз" Микки Мэнтла была продана за $12,6 млн, что сделало ее самым дорогим спортивным лотом, когда-либо выставленным на аукционе.
Джордж Герман "Бейб" Рут-младший (1895 - 1948 годы) легенда клуба "Нью-Йорк Янкиз", профессиональный американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола с 1914 по 1935 год. Рут стал одним из первых пяти бейсболистов, введенных в Национальный бейсбольный Зал славы в 1936 году. Легендарная сила ударов и харизма сделали Рута одним из самых известных спортсменов 20-х годов прошлого века. В 1946 году у Рута был обнаружен рак, и он умер два года спустя. Бейб Рут считается одним из величайших спортивных героев в американской культуре и одним из величайших бейсболистов в истории. Президент Дональд Трамп посмертно наградил его президентской Медалью свободы.