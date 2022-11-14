ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В США продали бейсбольную перчатку Бейба Рута за $1,5 млн

ТАСС

Перчатка бейсболиста Бейба Рута была продана на аукционе за $1,53 млн в городе Луисвилл (штат Кентуки). Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на аукционный дом Louisville Slugger Museum & Factory.

В США на аукционе продали бейсбольную перчатку Бейба Рута
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первоначально продажей занималась аукционная компания Hunt. Ее сотрудники полагали, что винтажная модель перчатки не имела особой ценности, однако позже была найдена фотография и аудиозапись 1964 года, подтверждающие ее подлинность. Так удалось установить, что перчатка Рута была изготовлена компанией Spalding примерно в 1927-1933 годах.

"Эта перчатка, действительно, [один] из самых ценных исторических экспонатов своего рода, которые когда-либо выставлялись на публичные торги", - сказал президент Hunt Auctions Дэвид Хант.

Ранее карточка легенды "Нью-Йорк Янкиз" Микки Мэнтла была продана за $12,6 млн, что сделало ее самым дорогим спортивным лотом, когда-либо выставленным на аукционе.

Джордж Герман "Бейб" Рут-младший (1895 - 1948 годы) легенда клуба "Нью-Йорк Янкиз", профессиональный американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола с 1914 по 1935 год. Рут стал одним из первых пяти бейсболистов, введенных в Национальный бейсбольный Зал славы в 1936 году. Легендарная сила ударов и харизма сделали Рута одним из самых известных спортсменов 20-х годов прошлого века. В 1946 году у Рута был обнаружен рак, и он умер два года спустя. Бейб Рут считается одним из величайших спортивных героев в американской культуре и одним из величайших бейсболистов в истории. Президент Дональд Трамп посмертно наградил его президентской Медалью свободы.

Около спорта,Дэвид Хант,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители