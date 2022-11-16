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1 час назад

Резцова заявила, что президента МОК Баха нужно убрать

Газета.Ruиещё 5

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

"Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита.

"Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Если президента МОК уберут, все поменяется. Пока Бах в комитете, люди ничего не принимают и не решают. Многие не согласны с Бахом. Боятся его действий. Надо поставить нормального человека, который будет продвигать, а не глушить спорт. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпийские игры. Баха уберут и наши будут участвовать", — приводит слова Резцовой "Спорт-Экспресс".

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что считает справедливыми слова Томаса Баха о России на G20.

Около спорта,Елена Вяльбе,Томас Бах,
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