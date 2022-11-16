Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о "спортивной нейтральности" в совместное заявление по итогам саммита.
"Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Если президента МОК уберут, все поменяется. Пока Бах в комитете, люди ничего не принимают и не решают. Многие не согласны с Бахом. Боятся его действий. Надо поставить нормального человека, который будет продвигать, а не глушить спорт. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпийские игры. Баха уберут и наши будут участвовать", — приводит слова Резцовой "Спорт-Экспресс".
В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что считает справедливыми слова Томаса Баха о России на G20.