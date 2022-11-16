"Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Если президента МОК уберут, все поменяется. Пока Бах в комитете, люди ничего не принимают и не решают. Многие не согласны с Бахом. Боятся его действий. Надо поставить нормального человека, который будет продвигать, а не глушить спорт. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпийские игры. Баха уберут и наши будут участвовать", — приводит слова Резцовой "Спорт-Экспресс".