Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства Паралимпийского комитета Белоруссии является незаконным, оно принято с политической подоплекой. Об этом заявил ТАСС в четверг председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

"Отстранение это незаконное, неправильное, и политика не должна преобладать в паралимпийском движении", - отметил он.

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Шепель считает, что решение МПК о приостановке членства в организации паралимпийских комитетов Белоруссии и России "вносит раскол в паралимпийское движение, который будет дальше только укрепляться". "Потому что без российских, белорусских спортсменов чемпионаты мира либо Паралимпийские игры - это уже не тот уровень", - сказал глава Паралимпиского комитета Белоруссии.

"Мы примерно ожидали такого решения, хотя проделали очень большую работу с национальными паралимпийскими комитетами, где объяснили, что мы не нарушили ни одного пункта конституции Международного паралимпийского комитета", - отметил Шепель. Он обратил внимание, что против приостановки членства Белоруссии в МПК проголосовали "45 человек при 54-х "за", 18 человек воздержались". "Стоит также обратить внимание, что некоторым странам постсоветского пространства не дали визы [для участия в генассамблее МПК], в том числе России, которая должна была непосредственно на месте защищать свои интересы", - сказал представитель Белоруссии. Он также заявил, что "многие делегации не скрывали, что выполняют поручения своих правительств, хотя и являются общественными организациями".

Шепель сообщил, что Белоруссия планирует обратиться в суд Германии в связи с приостановкой членства Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК. "Сегодня мы проводим работу по организации обращения в суд Германии, потому что Международный олимпийский комитет зарегистрирован в Бонне", - сказал он. "Планируется обращение от имени спортсменов, указать на то, что МПК нарушает одну из статей Конституции Германии, где четко прописано недопущение дискриминации людей по различным признакам", - отметил глава Паралимпийского комитета Белоруссии.