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3 часа назад

В России сняли документальный фильм о фигуристке Евгении Медведевой

ТАССиещё 3

Медиагруппа "Красный квадрат" завершила съемки документального фильма "Медведева против Медведевой" о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, производством которого занимается вместе с командой фигуристки. Создатели фильма назвали его честным и откровенным рассказом о жизни чемпионки, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта в пятницу.

В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съемки документального фильма "Медведева против Медведевой". Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны", - сказали представители проекта.

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Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съемочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам и даже побывают у нее дома. "Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: "Медведева против Загитовой", "Медведева против Трусовой". Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека", - цитирует фигуристку пресс-служба.

Документальный фильм также расскажет о первых шагах Медведевой на льду, о ее работе с тренером Этери Тутберидзе, а также о планах и перспективах, которые открываются после большого спорта. По словам продюсера фильма Ильи Кривицкого, "Медведева против Медведевой" - откровенная и мотивирующая история про настоящий характер.

"Фигурное катание - красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино", - добавил он.

Новое документальное кино - совместный проект медиагруппы "Красный квадрат" и команды Медведевой. Сейчас создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Около спорта,Илья Кривицкий,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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