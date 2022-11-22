Louis Vuitton заработал на рекламе с Месси и Роналдо $13,5 млн за 48 часов

Фотография Энни Лейбовиц, на которой звезды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton, стала вирусной в соцсетях. За двое суток она была опубликована более 55 тысяч раз и набрала в общей сложности около 65 миллионов лайков — больше всего за всю историю платформы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Также сообщается, что с момента публикации снимка модный дом Louis Vuitton заработал около $13,5 млн. По данным маркетинговой платформы Launchmetrics, это более чем вдвое превышает недавнее сотрудничество Adidas с группой K-Pop Blackpink и примерно на 40% больше, чем кампейн Versace с Дженнифер Лопес в 2019 году.