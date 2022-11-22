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6 часов назад

За 48 часов Louis Vuitton заработал на рекламе с Месси и Роналдо $13,5 млн

Газета.Ru

По данным маркетинговой платформы Launchmetrics, за 48 часов Дому Louis Vuitton удалось заработать в интернете около $13,5 млн. Об этом сообщает Business of fashion.

Louis Vuitton заработал на рекламе с Месси и Роналдо $13,5 млн за 48 часов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотография Энни Лейбовиц, на которой звезды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton, стала вирусной в соцсетях. За двое суток она была опубликована более 55 тысяч раз и набрала в общей сложности около 65 миллионов лайков — больше всего за всю историю платформы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Также сообщается, что с момента публикации снимка модный дом Louis Vuitton заработал около $13,5 млн. По данным маркетинговой платформы Launchmetrics, это более чем вдвое превышает недавнее сотрудничество Adidas с группой K-Pop Blackpink и примерно на 40% больше, чем кампейн Versace с Дженнифер Лопес в 2019 году.

Рекламная кампания Louis Vuitton стала первой совместной работой форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

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