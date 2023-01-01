Где покататься на лыжах в Москве и Подмосковье: ТОП мест для катания

«Рамблер» собрал топ мест для катания в столичном регионе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Примечание: указаны цены за один подъем, но большинство комплексов предлагает ски-пассы (абонементы) на весь сезон или на большое количество подъемов.

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Воробьевы горы

На Воробьевых горах расположена одна из известнейших и старейших горнолыжных точек столицы. Там работают три трассы (длина 300 метров) и пять подъемников (подъемники кресельные). Перепад высот составляет 45 метров, один из склонов - учебный.

У горнолыжного курорта на Воробьевых горах есть сертификат Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Стоимость подъема - от 200 рублей в час. На территории комплекса оборудован пункт проката горнолыжного и сноубордического снаряжения.

Адрес: ближайшая станция метро - «Воробьевы горы».

Спорткомплекс «Кант»

Спортивный комплекс находится в московском районе Нагорный, он предлагает 11 склонов на 3550 метров, девять учебных спусков с постепенным усложнением, горнолыжный тренажер и беби-лифт. Предусмотрено искусственное оснежение склонов

Подъемники бугельные и траволатор (движущаяся дорожка без ступенек).

Ски-пасс обойдется в тысячу рублей за десять-двадцать подъемов.

Адрес: Электролитный проезд, владение 7Б, метро «Нагорная».

Крылатское. Горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

В снежное время года в спортивном комплексе «Лата Трэк» в Крылатском открывается горнолыжная база. Она предлагает четыре трассы длиной в 270 - 350 метров (включая учебную трассу), склон для надувных санок - тюбингов - и восемь подъемников. Перепад высот - от 12 до 60 метров.

Подъем на бугельном подъемнике обойдется в 50 - 160 рублей.

Адрес: ближайшее метро - «Крылатское»

Горнолыжный курорт «Лисья Гора» в Балашихе

«Лисья Гора» - горнолыжный курорт в семи километрах от МКАД с пятью склонами. Длина трасс составляет 350-400 метров, перепад высот составляет 95 метров. Есть площадка для обучения детей, подъемники бугельные (стоимость подъема 70 - 120 рублей).

Благодаря специальной технологии освещения на «Лисьей горе» можно кататься в любое время суток, есть возможность воспользоваться прокатом оборудования.

Адрес: город Балашиха, Леоновское шоссе (700 метров от трассы Москва-Нижний Новгород).

Горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске

Подольский комплекс «Красная горка», расположенный в 14 километрах от Москвы, имеет четыре склона и тюбинговую трассу. Длина трасс - от ста до 380 метров (плюс детский склон длиной сто метров).

Трассы оснащены бугельными подъемниками, внешним освещением и системой искусственного оснежения. Можно воспользоваться прокатом оборудования - есть комплекты для горных лыж (лыжи, ботинки, палки), комплекты для сноуборда (сноуборд, ботинки) и отдельно лыжи, обувь, шлемы, маски, очки перчатки и одежда.

Подъем в сезоне 2021-2022 стоил от 20 до 50 рублей.

Адрес: Гаражный проезд 8А, Подольск. Комплекс расположен в пешей доступности от станции МЖД «Подольск» (Курское направление).

Горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском районе

Этот горнолыжный клуб расположился в 18 километрах от МКАД на территории памятника природы «Боровской курган». Клуб предлагает несколько трасс разного уровня общей протяженностью более тысячи метров, с перепадом высот до 75 метров.

Подъемники бугельные, стоимость подъема - 50 - 90 рублей, есть прокат оборудования.

Горнолыжный курорт «Сорочаны»

Этот курорт находится в 49 километрах от МКАД в деревне Курово. Свой курорт в «Сорочанах» называют подмосковной Швейцарией.

В «Сорочанах» есть гора высотой 225 метров, система искусственного оснежения, прокат оборудования, десять трасс с перепадом высот до 90 метров, шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров, включая детский учебный склон.

Подъемники кресельные и бугельные, есть беби-лифты для тюбинга.

Стоимость подъема: 120 - 240 рублей.

Адрес: Дмитровский район, деревня Курово, дом 68.

Адреса для беговых лыж

«Спорт-Экспресс» советует отправляться в московские парки за прогулками на беговых и коньковых лыжах:

В парке «Сокольники» есть 16 трасс общей протяженностью 45 километров и прокат;

В Царицыно пять лыжных трасс на 28 километров и также есть прокат;

Парк 850-летия Москвы с трассой на восемь километров и прокатом;

В Коломенском есть две трассы (одна из них - на пять километров) и прокат только для взрослых;

В парке Горького есть несколько трасс (самая длинная - 3,8 километра) и есть прокат;

Парк Олимпийской деревени с профессиональными трассами на три и пять километров и прокатом.

Без проката: