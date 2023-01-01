Где покататься на лыжах в Москве и Подмосковье: ТОП мест для катания

«Рамблер» собрал топ мест для катания в столичном регионе.
Примечание: указаны цены за один подъем, но большинство комплексов предлагает ски-пассы (абонементы) на весь сезон или на большое количество подъемов.
На Воробьевых горах расположена одна из известнейших и старейших горнолыжных точек столицы. Там работают три трассы (длина 300 метров) и пять подъемников (подъемники кресельные). Перепад высот составляет 45 метров, один из склонов - учебный.
У горнолыжного курорта на Воробьевых горах есть сертификат Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Стоимость подъема - от 200 рублей в час. На территории комплекса оборудован пункт проката горнолыжного и сноубордического снаряжения.
Адрес: ближайшая станция метро - «Воробьевы горы».
Спортивный комплекс находится в московском районе Нагорный, он предлагает 11 склонов на 3550 метров, девять учебных спусков с постепенным усложнением, горнолыжный тренажер и беби-лифт. Предусмотрено искусственное оснежение склонов
Подъемники бугельные и траволатор (движущаяся дорожка без ступенек).
Ски-пасс обойдется в тысячу рублей за десять-двадцать подъемов.
Адрес: Электролитный проезд, владение 7Б, метро «Нагорная».
В снежное время года в спортивном комплексе «Лата Трэк» в Крылатском открывается горнолыжная база. Она предлагает четыре трассы длиной в 270 - 350 метров (включая учебную трассу), склон для надувных санок - тюбингов - и восемь подъемников. Перепад высот - от 12 до 60 метров.
Подъем на бугельном подъемнике обойдется в 50 - 160 рублей.
Адрес: ближайшее метро - «Крылатское»
«Лисья Гора» - горнолыжный курорт в семи километрах от МКАД с пятью склонами. Длина трасс составляет 350-400 метров, перепад высот составляет 95 метров. Есть площадка для обучения детей, подъемники бугельные (стоимость подъема 70 - 120 рублей).
Благодаря специальной технологии освещения на «Лисьей горе» можно кататься в любое время суток, есть возможность воспользоваться прокатом оборудования.
Адрес: город Балашиха, Леоновское шоссе (700 метров от трассы Москва-Нижний Новгород).
Подольский комплекс «Красная горка», расположенный в 14 километрах от Москвы, имеет четыре склона и тюбинговую трассу. Длина трасс - от ста до 380 метров (плюс детский склон длиной сто метров).
Трассы оснащены бугельными подъемниками, внешним освещением и системой искусственного оснежения. Можно воспользоваться прокатом оборудования - есть комплекты для горных лыж (лыжи, ботинки, палки), комплекты для сноуборда (сноуборд, ботинки) и отдельно лыжи, обувь, шлемы, маски, очки перчатки и одежда.
Подъем в сезоне 2021-2022 стоил от 20 до 50 рублей.
Адрес: Гаражный проезд 8А, Подольск. Комплекс расположен в пешей доступности от станции МЖД «Подольск» (Курское направление).
Этот горнолыжный клуб расположился в 18 километрах от МКАД на территории памятника природы «Боровской курган». Клуб предлагает несколько трасс разного уровня общей протяженностью более тысячи метров, с перепадом высот до 75 метров.
Подъемники бугельные, стоимость подъема - 50 - 90 рублей, есть прокат оборудования.
Этот курорт находится в 49 километрах от МКАД в деревне Курово. Свой курорт в «Сорочанах» называют подмосковной Швейцарией.
В «Сорочанах» есть гора высотой 225 метров, система искусственного оснежения, прокат оборудования, десять трасс с перепадом высот до 90 метров, шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров, включая детский учебный склон.
Подъемники кресельные и бугельные, есть беби-лифты для тюбинга.
Стоимость подъема: 120 - 240 рублей.
Адрес: Дмитровский район, деревня Курово, дом 68.
«Спорт-Экспресс» советует отправляться в московские парки за прогулками на беговых и коньковых лыжах: