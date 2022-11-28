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1 час назад

В WADA продлили отстранение РУСАДА

Елена Прошина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет продлено. Об этом пишет «Матч ТВ».

WADA продлит отстранение РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что аудит WADA, проведенный с целью восстановления РУСАДА, выявил несоответствие российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

«Что касается аудита, то он выявил критическое несоответствие российской системы. В частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. <...> Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям», — заявили в пресс-службе WADA.

РУСАДА было лишено статуса соответствия до 16 декабря. По словам главы WADA Витольда Баньки, агентство по прежнему не соответствует требованиям.

«Процесс восстановления не заканчивается 17 декабря — фактически он в этот день только начинается. На протяжении трех этапов этого процесса соответствие будет тщательно оцениваться», — сказал он.

Банька также подчеркнул, что доверие к российской антидопинговой системе по прежнему очень низкое. РУСАДА предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить это доверие.

Напомним, РУСАДА лишено статуса соответствия в декабре 2019 года. WADA обвинило российскую сторону в манипуляциях с допинг пробами в базе московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В июне 2021 года РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, который необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

Около спорта,Витольд Банька,Всемирное антидопинговое агентство,
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