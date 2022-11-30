«Зенит» открыл сенсорную комнату на «Газпром Арене»

— Футбол не только ограничивается пространством времени в 90 минут. Это социальный феномен, не только спортивный. Возможность социализироваться и интегрироваться через мяч, на мой взгляд. Мы уделяем этому большое внимание, а стадион в Петербурге – образцово-показательный, потому что тут есть тифлокомментирование, сурдоперевод, МГН – люди, которые могут прийти и поболеть за команду. Собраны все дисциплины. Теперь тут будут детки, которые могут проводить время и социализироваться через игру в футбол. Это основная задача.