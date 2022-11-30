«Зенит» открыл сенсорную комнату на «Газпром Арене»

Уникальное помещение для зрителей со специальными потребностями впервые появилось на футбольной арене в России.
Перед заключительным домашним матчем 2022 года сине-бело-голубые и благотворительный фонд открыли комнату сенсорной интеграции на домашнем стадионе клуба.
В церемонии открытия сенсорной комнаты принял участие генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, а в качестве почетного гостя — директор департамента по социальной ответственности РФС Алексей Смертин.
Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:
— «Зенит» уделяет большое внимание развитию проектов доступной инклюзивной среды. «Газпром Арена» сегодня является одним из самых комфортных стадионов в России для всех категорий болельщиков, в том числе и людей с разными особенностями здоровья. Вместе с благотворительным фондом «Социальная ответственность» мы выводим развитие доступной среды на новый уровень и открываем на «Газпром Арене» сенсорную комнату для всех, кто в ней нуждается. Подобные проекты реализованы во многих спортивных клубах по всему миру. «Зенит» стал первым футбольным клубом в России, который открывает сенсорную комнату на своем домашнем стадионе, при поддержке фонда Газпромбанка.
Алексей Смертин, директор департамента по социальной ответственности РФС:
— Футбол не только ограничивается пространством времени в 90 минут. Это социальный феномен, не только спортивный. Возможность социализироваться и интегрироваться через мяч, на мой взгляд. Мы уделяем этому большое внимание, а стадион в Петербурге – образцово-показательный, потому что тут есть тифлокомментирование, сурдоперевод, МГН – люди, которые могут прийти и поболеть за команду. Собраны все дисциплины. Теперь тут будут детки, которые могут проводить время и социализироваться через игру в футбол. Это основная задача.
Комната сенсорной интеграции — это помещение для психологической разгрузки или зона отдыха, оснащенная оборудованием для стимуляции систем восприятия, а также различными развивающими активностями для людей со специальными потребностями.
В настоящий момент болельщикам с ментальными нарушениями сложно или невозможно посещать стадион и другие массовые спортивные мероприятия из-за отсутствия комфортных условий пребывания. Сенсорная комната позволит минимизировать внешние сенсорные раздражители, такие как яркий свет, громкие звуки и прочее, и создать комфортные условия для нахождения болельщика на стадионе.
Сине-бело-голубые благодарят партнеров за активное участие в формировании инклюзивной безбарьерной среды для гостей стадиона.