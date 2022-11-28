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1 час назад

Президент НОК Швеции покинул свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Газета.Ruиещё 1

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции, почетный глава Шведской лыжной ассоциации и член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Матс Орьес временно покинул свои посты из-за обвинений в сексуальных домогательствах, пишет Expressen.

Президент НОК Швеции покинул пост из-за обвинений в домогательствах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чиновник обвиняется в том, что 12 июня 2022 года приставал в поезде к женщине, положив ей руку на бедро, а также высказываясь «с сексуальным подтекстом». Его дело рассматривается в окружном суде Фалуна.

«Это невероятно неприятная ситуация для меня. Ее слова против моих, я отрицаю любые проступки со своей стороны. С нетерпением жду, когда все будет проверено и у меня будет возможность рассказать, что случилось на самом деле. Все происходящее кажется мне совершенно сюрреалистичным», — цитирует издание слова Орьеса.

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