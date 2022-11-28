Президент НОК Швеции покинул пост из-за обвинений в домогательствах

«Это невероятно неприятная ситуация для меня. Ее слова против моих, я отрицаю любые проступки со своей стороны. С нетерпением жду, когда все будет проверено и у меня будет возможность рассказать, что случилось на самом деле. Все происходящее кажется мне совершенно сюрреалистичным», — цитирует издание слова Орьеса.