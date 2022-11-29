Поздняков: Россия приостановила финансирование иностранных тренеров

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о ситуации вокруг программы по финансированию иностранных тренеров олимпийских национальных команд России.
«Многие иностранные специалисты сейчас прекратили взаимоотношения с нашими федерациями. Это связано с отсутствием международных турниров, нет международного сотрудничества. Теперь сложно в полной мере их мотивировать на долгосрочную качественную работу. По этой причине программа по их финансированию приостановлена», — приводит слова Позднякова ТАСС.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.