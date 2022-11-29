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1 час назад

Поздняков: Россия приостановила программу по финансированию иностранных тренеров

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о ситуации вокруг программы по финансированию иностранных тренеров олимпийских национальных команд России.

Поздняков: Россия приостановила финансирование иностранных тренеров
Фото: BetassistBetassist

«Многие иностранные специалисты сейчас прекратили взаимоотношения с нашими федерациями. Это связано с отсутствием международных турниров, нет международного сотрудничества. Теперь сложно в полной мере их мотивировать на долгосрочную качественную работу. По этой причине программа по их финансированию приостановлена», — приводит слова Позднякова ТАСС.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Около спорта,Станислав Поздняков,
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