Бах призвал соблюдать рекомендации МОК в отношении России

"Вы все не понаслышке знаете, как трудно совместить этот круг [пострадавших спортсменов] с защитными мерами, которые нам пришлось принять. Вот почему мы должны продолжать изучать способы преодоления нашей дилеммы с помощью этих защитных мер. Мы можем сделать их заслуживающим доверия только в том случае, если мы, олимпийское движение, останемся едиными. Мы можем сделать это только в том случае, если вы, IF, будете продолжать соблюдать наши рекомендации и защитные меры", - заключил глава МОК.