Бах призвал соблюдать рекомендации МОК в отношении России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал международные спортивные организации следовать рекомендациям по наложению санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. Приветственную речь главы МОК во вторник на открытии форума Международных федераций спорта (IF) в Лозанне зачитал вице-президент IF Сер Миан.
"Санкции против правительств России и Белоруссии должны и будут оставаться в силе, - приводит цитаты Баха портал Inside the games. - Рекомендация о том, чтобы вы, международные федерации, не признавали спортивные соревнования в России и Белоруссии и чтобы на любых спортивных мероприятиях не демонстрировалась никакая национальная символика этих стран, должна оставаться в силе".
Бах подчеркнул, что решение об участии в соревнованиях должно приниматься исключительно по спортивному принципу.
"Потому что санкции [следует применять] в отношении тех, кто несет ответственность за развязывание войны, в данном случае это российское и белорусское правительства", - добавил он.
При этом президент МОК настоятельно рекомендовал IF продолжить следовать изначальным рекомендациям о недопуске на международные соревнования российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.
"Вы все не понаслышке знаете, как трудно совместить этот круг [пострадавших спортсменов] с защитными мерами, которые нам пришлось принять. Вот почему мы должны продолжать изучать способы преодоления нашей дилеммы с помощью этих защитных мер. Мы можем сделать их заслуживающим доверия только в том случае, если мы, олимпийское движение, останемся едиными. Мы можем сделать это только в том случае, если вы, IF, будете продолжать соблюдать наши рекомендации и защитные меры", - заключил глава МОК.
8 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.