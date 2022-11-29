В Госдуме раскритиковали новое выступление главы МОК Баха

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал изданию «Газета.ru», что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в заявлениях о допуске российских и белорусских атлетов на международные соревнования противоречит сам себе.
Ранее Бах заявил, что рекомендация МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии, а также запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях должны оставаться в силе.
При этом менее двух недель назад глава МОК говорил о необходимости участия всех стран в Олимпийских играх, в том числе — и даже в особенности — конфликтующих, так как это редкая возможность для человечества объединиться. Также Бах отметил, что «если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится».
— Меня пугает его непоследовательность. То он говорит, что надо вернуть российских спортсменов в олимпийскую семью и что они не должны страдать, то предлагает не допускать их до соревнований и продолжать санкции. Пугает такая изменчивость настроения: бывает сезонность у определенных групп людей — весна, осень. Сезонные обострения. Он не защищает права спортсменов — пусть даже и с санкциями, которые должны быть законными.
Спортсмены не должны являться заложниками международной ситуации и настроений политиков, и Бах это должен понимать. Спортсмен должен иметь право заниматься своей работой, спорт — смысл его жизни, источник его дохода. Бах как олимпийский чемпион должен понимать это, как никто. И сегодня слышать такие слова от главы Международного олимпийского комитета… Это заявление если не преступное, то необоснованное, и уж точно не подобает президенту МОК, — сказал Свищев.
Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.