В Госдуме раскритиковали новое выступление главы МОК Баха

— Меня пугает его непоследовательность. То он говорит, что надо вернуть российских спортсменов в олимпийскую семью и что они не должны страдать, то предлагает не допускать их до соревнований и продолжать санкции. Пугает такая изменчивость настроения: бывает сезонность у определенных групп людей — весна, осень. Сезонные обострения. Он не защищает права спортсменов — пусть даже и с санкциями, которые должны быть законными.



Спортсмены не должны являться заложниками международной ситуации и настроений политиков, и Бах это должен понимать. Спортсмен должен иметь право заниматься своей работой, спорт — смысл его жизни, источник его дохода. Бах как олимпийский чемпион должен понимать это, как никто. И сегодня слышать такие слова от главы Международного олимпийского комитета… Это заявление если не преступное, то необоснованное, и уж точно не подобает президенту МОК, — сказал Свищев.