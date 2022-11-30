Экс-защитника «Спартака» арестовали со 115 килограммами наркотиков

Полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Душана Петковича в Амстердаме, сообщили нидерландские СМИ. У экс-футболиста было 115 килограммов наркотического вещества – кокаина, на сумму 11 млн евро. Вместе с Петковичем был задержан его пасынок.

Фото: sportsdaily.ru sportsdaily.ru

Сообщается, что Петкович был членом преступной группировки. Он и еще семь человек также были задержаны в Бельгии и Нидерландах по подозрению в участии в ОПГ.

Петковичу 48 лет. Недавно он стал спортивным директором ОФК «Белград». Цвета «Спартака» футболист защищал в 2004 году, успев сыграть за команду в 12 матчах и отметившись 2 голами.

Последней командой Петковича в России стал футбольный клуб «Сатурн» из Раменского, в котором он сыграл в 10 матчах. После ухода из него Петкович завершил карьеру.