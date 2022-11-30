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9 минут назад

Экс-защитник «Спартака» Петковича арестовали со 115 килограммами наркотиков

Спорт день за днем

Полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Душана Петковича в Амстердаме, сообщили нидерландские СМИ. У экс-футболиста было 115 килограммов наркотического вещества – кокаина, на сумму 11 млн евро. Вместе с Петковичем был задержан его пасынок.

Экс-защитника «Спартака» арестовали со 115 килограммами наркотиков
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

Сообщается, что Петкович был членом преступной группировки. Он и еще семь человек также были задержаны в Бельгии и Нидерландах по подозрению в участии в ОПГ.

Петковичу 48 лет. Недавно он стал спортивным директором ОФК «Белград». Цвета «Спартака» футболист защищал в 2004 году, успев сыграть за команду в 12 матчах и отметившись 2 голами.

Последней командой Петковича в России стал футбольный клуб «Сатурн» из Раменского, в котором он сыграл в 10 матчах. После ухода из него Петкович завершил карьеру.

Защитник также входил в сборную Сербии и Черногории, выступая в команде с 2000 по 2004 годы.

Около спорта,ФК "Сатурн",Спартак,
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