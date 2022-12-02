Пеле прокомментировал госпитализацию

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал госпитализацию.

Пеле выложил фото зданий в Катаре, на фасадах которых размещены его снимки с пожеланиями здоровья.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом», — подписал он.

Бразилец заявил, что ему приятно получать позитивные сообщения, и поблагодарил всех, кто посылает ему хорошие эмоции.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания.