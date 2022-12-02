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1 час назад

Пеле прокомментировал госпитализацию

Lenta.ruиещё 1

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал госпитализацию.

Пеле прокомментировал госпитализацию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пеле выложил фото зданий в Катаре, на фасадах которых размещены его снимки с пожеланиями здоровья.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом», — подписал он.

Бразилец заявил, что ему приятно получать позитивные сообщения, и поблагодарил всех, кто посылает ему хорошие эмоции.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания.

Пеле трижды одерживал победу на чемпионатах мира в составе сборной Бразилии — в 1958, 1962 и 1970 годах. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На клубном уровне Пеле представлял бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

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