— Несмотря на безосновательное отстранение российских спортсменов, крайне актуально формирование таких площадок, чтобы продолжить развивать нетерпимость к допингу. У нас построена эффективная система борьбы с допингом. ОКР является приверженцем борьбы за чистоту спорта. Требования к НОКам прописаны в новом кодексе WADA.



Нами проделана большая работа по укреплению антидопинговой культуры. Она проводится вместе с Минспортом, РУСАДА, федерациями и образовательными учреждениями.



ОКР разработал новые нормативные акты в антидопинговой сфере. Утвержден список образовательных мероприятий. Это один из наших приоритетов в стратегии ОКР до 2028 года. Этот документ будет принят на следующей неделе. В нем прописана финансовая поддержка в сфере антидопинга. ОКР провел исследовательскую работу для выявления уязвимых точек в работе спортивных федераций. Они должны заниматься антидопинговым обеспечением. ОКР ввела дополнительные программы образования для антидопинговых координаторов в спортивных федерациях.



ОКР провел международный форум юных олимпийцев. Антидопинговое просвещение было одним из пунктов его программы. Это способствует укреплению антидопинговой культуры у юных спортсменов.



Мы и дальше будем участниками антидопинговой политики. Несмотря на внешние обстоятельства, нужно усиливать нашу работу, обеспечивая чистоту российского спорта. Мы должны быть готовы к тому, что наши спортсмены вернутся на международную арену. Поэтому антидопинговая работа должна продолжаться в полном объеме, — заявил Поздняков.