Масштабное обновление мобильного приложения спортивного портала «Чемпионат»

Пользователям доступна вся база спортивной статистики Championat.com, а также настройки по интересующим видам спорта и конкретным турнирам

Фото: Чемпионат Чемпионат

Специально к чемпионату мира по футболу 2022, который проходит в Катаре, ведущий спортивный портал России Championat.com (входит в медиахолдинг Rambler&Co) обновил свое мобильное приложение. Читатели могут комфортно следить за самыми важными событиями в мире спорта благодаря интуитивно понятному интерфейсу и новым удобным форматам.

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В приложении «Чемпионата» вверху главного экрана появился актуальный контент в формате вертикальных историй. Ниже расположены главные новости и ключевые события дня, а в отдельном разделе можно создать персональную информационную ленту – для этого необходимо подписаться на хештеги интересующих игроков, команд или турниров, и все материалы о них будут собраны на одной странице. Пользователям доступна подробная индивидуальная статистика спортсменов и аналитика всех турниров, представленных на сайте Championat.com.

Антон Сучков, директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата»:

«Мы пошли навстречу пользователям и решили обновить мобильное приложение “Чемпионата”. В течение нескольких месяцев наша команда детально изучала обратную связь аудитории, анализировала мировые ресурсы, проводила десятки тестов для улучшения UX-дизайна и проделала огромную продуктовую работу, прежде чем запуск состоялся. Впервые в приложении мы даем пользователям доступ ко всей имеющейся у нас базе спортивной статистики и добавляем вертикальные форматы контента. Обновление “Чемпионата” для нас – фундамент дальнейшего развития продукта, который всегда будет рядом с нашими читателями».

Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery и RuStore.

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