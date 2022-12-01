Российский футболист назвал сумму, которой ему хватает на жизнь в Москве

«Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя. Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда нибудь сходить перекусить. Если мне что то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного. На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает», — приводит слова Карпукаса «Рейтинг букмекеров».