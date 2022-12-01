Российский футболист назвал сумму, которой ему хватает на жизнь в Москве

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о своих тратах и о том, сколько ему хватает на жизнь в Москве.
«Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя. Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда нибудь сходить перекусить. Если мне что то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного. На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает», — приводит слова Карпукаса «Рейтинг букмекеров».
Карпукас выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч.
После 17 туров «железнодорожники», набрав 13 очков, располагаются на 14-м месте. Также клуб весной продолжит участие в плей-офф Кубка России. Своего соперника москвичи узнают 3 декабря.
В 2022 году Артем Карпукас был впервые вызван в сборную России. Однако, в товарищеских матчах участия так и не принял.