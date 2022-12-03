«Я же доброволец»: Минеев рассказал об ожидании отправки в зону СВО

Российский чемпион ММА Владимир Минеев рассказал, что ждет распределения в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

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«Я же доброволец, а не мобилизованный», - сказал Минеев.

Он пояснил, что не знает, куда его отправят, и эти данные, скорее всего, будут засекречены.

Спортсмен отметил, что ждет отправки и поблагодарил поклонников. По словам Минеева, он «находится в нормальном расположении духа».

Боец ММА Владимир Минеев получил повестку 25 сентября. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен заявил, что будет служить в разведке.

Год назад Владимир Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights и удержал пояс чемпиона в среднем весе. Всего боец одержал 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.