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45 минут назад

Губерниев: с Евгенией Медведевой у нас был бы лучший комментаторский тандем в мире

Чемпионат.comиещё 8

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратной чемпионки мира в одиночном фигурном катании Евгении Медведевой о том, что он мог бы комментировать соревнования по фигурному катанию.

Губерниев: с Медведевой у нас был бы лучший комментаторский тандем в мире
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Медведева сказала, что у меня получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон? Думаю, с Евгенией у нас был бы лучший в мире комментаторский тандем по фигурному катанию. Однозначно были бы самой популярной парой! А ведущей на льду у нас, безусловно, работала бы Алина Загитова. Она делала бы это блистательно, потому что ей бы ничего не оставалось, кроме как соответствовать звёздному уровню Губерниева и Медведевой», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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