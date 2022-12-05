Губерниев: с Медведевой у нас был бы лучший комментаторский тандем в мире

«Медведева сказала, что у меня получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон? Думаю, с Евгенией у нас был бы лучший в мире комментаторский тандем по фигурному катанию. Однозначно были бы самой популярной парой! А ведущей на льду у нас, безусловно, работала бы Алина Загитова. Она делала бы это блистательно, потому что ей бы ничего не оставалось, кроме как соответствовать звёздному уровню Губерниева и Медведевой», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.