России определили два варианта возвращения на Олимпиаду

Олимпийский комитет России рассматривает возможность участия российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 года. Об этом заявил сегодня глава ОКР Станислав Поздняков , пишет РИА Новости - Спорт.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта - участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», - пояснил он на заседании исполкома Олимпийского комитета России.

После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных соревнований, а также отказаться от проведения спортивных мероприятий на российской территории. Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею.

Позднее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену. Он считает, что те, кто дистанцировался от Москвы, и не поддерживает спецоперацию, должны иметь возможность вернуться в мировую спортивную жизнь, хоть и под нейтральным флагом. При этом на саммите G20, который прошел 15-16 ноября на Бали, Бах призвал не политизировать спорт и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны без исключения.