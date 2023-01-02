Лучшие места для катания на тюбах, горки в Москве и Подмосковье

Зима приносит с собой морозы и снег, а также одно из самых веселых развлечений – катание с горок. Где в Москве и Подмосковье можно провести незабываемый выходной, катаясь на тюбингах с горки, выяснил «Рамблер».

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Тюбинг или, как его иначе называют, «ватрушка», - это полюбившееся многим приспособление для катания со снежных горок. Можно купить тюбинг и кататься во дворе или спускаться с холмов в парках, но гораздо безопаснее – приехать с ватрушкой в специализированное место для катания, где нет риска перевернуться на кочке или врезаться в дерево или кусты.

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Тюбинговые горки доставят массу положительных эмоций и детям, и взрослым и станут чудесным способом провести выходной в кругу семьи.

Где лучше всего кататься в Москве?

В столице достаточно мест для катания на тюбингах, где можно покататься как на своей резиновой «ватрушке», так и взять ее на прокат. Цены за катание варьируются от 70 до 2000 рублей, есть и трассы, где в определенные часы можно прокатиться бесплатно.

ВДНХ

В этом году семиметровую тюбинговую горку традиционно установили у павильона №57 на ВДНХ. Комплекс тюбинговых горок «Ракета» представляет собой инсталляцию из девяти светящихся планет солнечной системы. Длина горки - 180 метров, а высота 20 метров. С вершины открывается очень красивый вид, отмечает «МаркаКачества».

Здесь практически нет очередей, так как работают пять спусков. Кататься можно только на ватрушках, которые выдаются на месте. Один спуск обойдется в 70 или 100 рублей, за пять спусков необходимо будет заплатить 300 или 350 рублей. В выходные дороже, при этом билеты для детей до 8 лет дешевле взрослых на 30%, пишет «Комсомольская правда».

«Лата Трэк»

Любителям зимних развлечений стоит обратить внимание и на спортивный комплекс «Лата Трэк», который расположен в Крылатском. Здесь установлена горка для катания, длина склона которой составляет 200 метров. Подняться на нее можно как пешком, так и зацепившись за бугельный подъемник. Для пользования подъемником необходимо будет купить ски-пасс (100 рублей) и положить на него деньги. Один подъем стоит 60 — 160 рублей в зависимости от времени суток и дня недели. Кататься можно только на местных «ватрушках».

При этом спуск с тюбинговой горки разрешен только после вводного инструктажа о технике безопасности. Дети до 12 лет имеют право кататься только в присутствии родителей. По будням час катания с горки обойдется в 500 рублей, за два часа нужно будет заплатить 800 рублей. В выходные и праздники цены выше - 1500 и 2000 рублей соответственно.

«Царицыно»

Есть в Москве и бесплатные места для катания на тюбингах. Одно из них – парк «Царицыно». Горка в парке располагается рядом с Большим мостом через овраг и представляет собой снежный желоб длиной 120 метров. Работает в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Необходимо учитывать, что в понедельник покататься не удастся, так как он здесь является выходным днем.

До 17:00 в будние дни вход свободный, вечером же катание обойдется в 150 рублей за час, а в выходные и праздники 200 рублей в час. В будни прокат тюбинга стоит 250 рублей за час, в выходные — 350 рублей.

Где кататься на тюбингах в Подмосковье?

Одна из самых длинных трасс для катания на тюбингах в Подмосковье находится в парке «Яхрома». Ее протяженность около 550 метров.

В будние дни час катания обойдется в 500 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Для того, чтобы взять тюбинг напрокат, нужно будет оставить залог в 2000 рублей или водительское удостоверение, пишет welcome.mosreg.ru.

Отличным местом для семейного отдыха является тюбинг-парк «Елагино». 300-метровый спуск здесь оборудован подъемниками и освещением, также есть прокат тюбингов и инструкторы. Залог за тюбинг — 3000 рублей. В стоимость аренды включено пользование подъемником.

Покататься с горки на «ватрушках» можно также в горнолыжных курортах «Сорочаны», «Спас-Каменка», в клубе Леонида Тягачева, в спортивном парке «Атлант».

Правила безопасности

Не стоит пренебрегать правилами безопасности, катаясь на тюбингах. Необходимо помнить, что «ватрушка» при спуске способна развивать большую скорость, тормозной системы у нее нет, а также она слабоуправляема.

Опасной является та трасса, на которой возможно выкидывание за ее пределы. Идеальной будет горка, которая в конце имеет прямую дистанцию, помогающую затормозить. Во время спуска нужно обязательно держаться за ручки, нельзя пытаться ехать на ватрушке, предназначенной для одного человека, вдвоем. Также не стоит выбирать для катания места, где спускаются, в том числе и на санках.