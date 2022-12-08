«Последние несколько месяцев были адом для Бриттни. Я рад сообщить, что Бриттни в хорошем настроении. Она наконец-то возвращается домой, потеряв месяцы своей жизни и пережив бессмысленную травмирующую ситуацию. Она заслуживает личного пространства, уединения и времени с близкими.



Она написала мне еще в июле. Она не просила особого отношения, хотя мы работали над ее освобождением с самого первого дня. Она просила не забывать о ней и других американских заключенных.



После месяцев несправедливого задержания в России и содержания в невыносимых обстоятельствах Бриттни скоро вернется в объятия близких, где она должна была находиться все это время. Мы долго стремились к этому дню. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это потребовало кропотливых и напряженных переговоров», – цитирует Байдена CNN.