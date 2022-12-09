Юристы изучают новое требование WADA к России

Группа юридических экспертов даст правовую оценку требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) внести изменения в законодательство РФ для приведения его в соответствие кодексу WADA. Об этом в пятницу на заседании правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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С 6 по 9 сентября WADA в онлайн-формате осуществило аудиторскую проверку работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Сентябрьский аудит является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Позднее в WADA заявили, что аудит выявил критическое несоответствие российской системы. В частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям.

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"В России создана одна из самых эффективных систем борьбы с допингом в спорте, а российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции ЮНЕСКО. Это отмечают все организации и представители, взаимодействующие с нами по вопросам антидопинговой деятельности. Антидопинговая деятельность всегда находится в фокусе пристального внимания, для России ключевым универсальным документом и регулятором в сфере противодействия допингу в спорте является конвенция ЮНЕСКО. Государства-участники не являются подписантами кодекса WADA, а в случае разногласий с положениями кодекса преимущество остается за положениями конвенции. Это насущный вопрос, с которым сталкиваются многие страны, здесь необходим грамотный подход, исключающий возможные инструменты давления", - отметил Матыцин.

Министр спорта сообщил, что по инициативе российской стороны ранее состоялись внеочередные заседания президиума 8-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. На них принято решение сформировать группу юридических экспертов, которая даст правовую оценку требованиям Всемирного антидопингового агентства внести изменения в законодательство РФ для приведения его в соответствие кодексу WADA.