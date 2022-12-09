ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Юристы дадут правовую оценку требованию WADA внести изменения в законодательство РФ

ТАССиещё 8

Группа юридических экспертов даст правовую оценку требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) внести изменения в законодательство РФ для приведения его в соответствие кодексу WADA. Об этом в пятницу на заседании правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Юристы изучают новое требование WADA к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 6 по 9 сентября WADA в онлайн-формате осуществило аудиторскую проверку работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Сентябрьский аудит является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Позднее в WADA заявили, что аудит выявил критическое несоответствие российской системы. В частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям.

Видео дня

"В России создана одна из самых эффективных систем борьбы с допингом в спорте, а российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции ЮНЕСКО. Это отмечают все организации и представители, взаимодействующие с нами по вопросам антидопинговой деятельности. Антидопинговая деятельность всегда находится в фокусе пристального внимания, для России ключевым универсальным документом и регулятором в сфере противодействия допингу в спорте является конвенция ЮНЕСКО. Государства-участники не являются подписантами кодекса WADA, а в случае разногласий с положениями кодекса преимущество остается за положениями конвенции. Это насущный вопрос, с которым сталкиваются многие страны, здесь необходим грамотный подход, исключающий возможные инструменты давления", - отметил Матыцин.

Министр спорта сообщил, что по инициативе российской стороны ранее состоялись внеочередные заседания президиума 8-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. На них принято решение сформировать группу юридических экспертов, которая даст правовую оценку требованиям Всемирного антидопингового агентства внести изменения в законодательство РФ для приведения его в соответствие кодексу WADA.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). 18 ноября в Монреале состоялось заседание совета учредителей WADA, на котором было отмечено, что РУСАДА не будет возвращен статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу до тех пор, пока оно не выполнит все условия WADA.

Около спорта,Олег Матыцин,ЮНЕСКО,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители