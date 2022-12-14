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29 минут назад

Тарасова получила национальную премию в номинации «Эпоха в спорте»

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тарасова получила национальную премию в номинации «Эпоха в спорте»
Фото: ТАССТАСС

Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Выйдя на сцену, Тарасова поблагодарила всех присутствующих, отметив, что «тронута до глубины души».

«Я чувствую, что вы любите наш вид спорта, он самый красивый, самый сложный, самый замечательный. Мы побеждали, побеждаем и будем побежать!» — сказала она.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры и общественные деятели. Они называют 18 победителей в 11 номинациях. Каждый лауреат получает по одному миллиону рублей.

Тарасова посвятила фигурному катанию 55 лет. За это время ее ученики в общей сложности выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира. В частности, под руководством Тарасовой чемпионами стали Ирина Роднина, Александр Зайцев, Андрей Букин и Оксана Грищук.

Около спорта,Оксана Грищук,Андрей Букин,Ирина Винер,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,
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