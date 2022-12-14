Тарасова получила национальную премию в номинации «Эпоха в спорте»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте». Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Выйдя на сцену, Тарасова поблагодарила всех присутствующих, отметив, что «тронута до глубины души».

«Я чувствую, что вы любите наш вид спорта, он самый красивый, самый сложный, самый замечательный. Мы побеждали, побеждаем и будем побежать!» — сказала она.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры и общественные деятели. Они называют 18 победителей в 11 номинациях. Каждый лауреат получает по одному миллиону рублей.